Promenades musicales avec quelques nouveautés

Au gré des rencontres voici aujourd'hui quelques nouveautés à découvrir. Venues des quatre coins des musiques traditionnelles, les ritournelles nous donnent envie de danser ou bien de taper du pied. Chaque région a ses particularités, ses diversités et son patrimoine comme un sac à dos à prolonger et faire durer. Sensibilité de chacun au temps suspend son vol, la musique est le plus cher de tous les sons...