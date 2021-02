Proust et Saint-Saëns, II

Au cours du mois d’août 1895, Proust fit la connaissance de Saint-Saëns à Dieppe chez le peintre Madeleine Lemerre. Il était accompagné de son ami très proche Reynaldon Hahn, qui avait dirigé Phryné à l’Opéra-comique le 24 mai 1893.

Mais il connaissait bien son œuvre de compositeur si l’on en juge par les lignes qu’il écrivit dans le Gaulois, à la suite de ce dimanche après midi, il les adressa du reste le 14 décembre à Saint-Saens.

A cette date nous sommes certains qu’il connaissait ses opéras Ascanio, Henri VIII, Frédégonde, et Samson et Dalila, mais aussi La 3e symphonie et la Suite algérienne.