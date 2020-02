Psalmi Davidis Poenitentiale - Roland de Lassus

L’ouvrage a été composé 25 ans auparavant, mais il n’a pas pris une ride. Et quatre siècles plus tard, il suscite toujours l’admiration des chercheurs, l’émerveillement des auditeurs et des interprètes, car la beauté pure et abstraite de la polyphonie se combine de manière extraordinaire aux possibilités expressives de la parole…Une œuvre d’art totale. Quand en 1584 paraissent à Munich les Psaumes de pénitence, Roland de Lassus est le compositeur le plus célèbre d’Europe. L’ouvrage a été composé 25 ans auparavant, mais il n’a pas pris une ride. Et quatre siècles plus tard, il suscite toujours l’admiration des chercheurs, l’émerveillement des auditeurs et des interprètes, car la beauté pure et abstraite de la polyphonie se combine de manière extraordinaire aux possibilités expressives de la parole…