"Puisque" par Gérard Berliner (Victor Hugo)

Gérard Berliner aime Hugo, et nous le fait aimer en brisant nos résistances et nous attirant sur le terrain de son goût pour l’humanité. Il désamorce les pompes et les tendances à l’emphase hugoliennes par l’humour. Berliner conte et chante et redonne de la voix à ce ténor du 19ème siècle. Et en ce sens il éclaire mieux que tous les spécialistes du maître. Cette œuvre est le travail toujours tendre, humble et instructif d’un passeur de mots et d’idées nommé Gérard Berliner.