"Quand au temple nous serons" par Pierre Perret (Pierre de Ronsard)

On ne présente plus Ronsard, on le lit. Mais le poème que je vous propose aujourd’hui est assez singulier. Le style de Ronsard est reconnaissable entre tous, lyrique, subtil, simple et gracieux, tout en dentelle et en plaisir. Et dans ce texte, Ronsard invite tout simplement sa maîtresse à s'offrir à lui.

Il nous fallait donc un chanteur épicurien pour se glisser dans les draps de ce poème. C’est ainsi que Pierre de Ronsard rencontra un autre Pierre… Perret, celui-là...