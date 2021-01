Quand reviendra t-elle ?

L'heure où les Théâtres, les salles de concerts, de cinéma et de spectacles pourront recevoir à nouveau du public dans les conditions sanitaires convenables pour tous.

Dans cette attente devenue insupportable pour les professionnels, les artistes et les spectateurs, nous nous redonnons de l'espoir en écoutant Pierre Guiral, directeur de l'Auditorium Jean Moulin du Thor qui réouvre ses portes.

Saison artistique perturbée pour ses débuts en décembre, mais qui on le souhaite va prendre son envol dès ce mois de janvier. Le nouveau directeur se fait un plaisir de développer sa programmation et affiche ses ambitions pour ce lieu que le Conseil Départemental de Vaucluse a voulu faire revivre.