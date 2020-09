Quand Schubert admirait Beethoven

Au programme:

Antonio SALIERI

Concerto pour piano en do majeur,

2° mvt, larghetto

Pietro Spada, piano ; Philharmonia

orchestra.

The two piano concertos

ASV Ltd (1996)

Franz SCHUBERT

Die ZWillingsbruder D 647

Chor, Orchester der Bayerischen

Staatsoper München, dir. Wolfgang

Sawallish

EMI Music Germany GmbH (2012)

Ludwig van BEETHOVEN

Adélaïde op 46

Matthias Goerne, baryton; Jean

Lisiecki, piano

Deutsche Grammophon (2020)

Ludwig van BEETHOVEN

Ouverture de Fidelio op 72

Wiener Philharmoniker, dir. Leonard

Bernstein

UMG Recordings (2020)

Franz SCHUBERT

Huit Variations op 10 D 624 pour

piano à 4 mains - thème et deux

premières variations

Paul Badura-Skoda et Andrea

Bonatta, pianos

Audivis

Franz SCHUBERT

Adagio e Rondo concertante, pour

piano, violon, alto et violoncelle

D487, rondo: allegro

Boris Berezovski piano, Soloists of

the Royal Opera House Orchestra

Sony Music (1997)

Ludwig van BEETHOVEN

Concerto pour piano n°3 ; op 37

Krystian Zimerman, piano ; Wiener

Philharmoniker, dir. Leonard

Bernstein

Deutsche Grammophon (1992)

Franz SCHUBERT

9° Symphonie D944, « La grande »

Andante, Allegro ma non troppo

Berliner Philharmoniker, dir. Herbert

von Karajan

Deutsche Grammophon (2007)

Franz SCHUBERT

Messe N°6 en mi bémol majeur D950

« Et Incarnatus »

Orchestre de chambre et Ensemble

vocal de Lausanne, dir. Michel

Corboz

MIRARE (2008)