Quatuor Béla : les colorations aériennes de la rigueur

Eric Rouyer, du label Le Palais des Dégustateurs, nous présente sa dernière production discographique, des quatuors à cordes de Claude Debussy et Albéric Magnard, interprétés par le Quatuor Béla.



Le quatuor Béla exprime aujourd’hui l’intersection la plus élevée entre la minéralité structurelle d’une partition et la gourmandise horizontale d’une restitution sonore savoureuse.

Une densité de substance musicale qui convoque la haute dimension spirituelle.