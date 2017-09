Quelque chose en nous de Barbara

Hommage à la dame en noir. À l’occasion des 20 ans de sa disparition le 24 novembre 1997 à l'âge de 67 ans, de nombreux hommages et manifestations sont organisés. des expositions des concert des livres sont programmés. Ce mercredi sort ainsi en salles le film de Mathieu Amalric, "Babara", avec Jeanne Balibar dans le rôle d’une actrice qui doit interpréter Barbara. Hommage à une poétesse, auteure d'une parole "très joyeuse et à la fois très blessée", comme le résume le Père Gabriel Ringlet.



"Il faut parler de ses chansons... Elles peuvent aider beaucoup de monde"

Barbara, la joie et la blessure

Barbara n’avait pas son pareil pour ciseler des mots allant droit à l’âme. "Je ne serais pas qui je suis sans Barbara", confie le Père Gabriel Ringlet,Pour beaucoup, ses chansons ont été un chemin de joie, de tristesse, mais surtout chemin de vie. "Elle donne accès à la vie avec ses joies et ses blessures", pour Kéthévane Davrichewy, qui publie en septembre 2017 "Barbara - Notre plus belle histoire d'amour" (éd. Tallandier). C'est à l'âge de huit ans qu'elle a découvert l'artiste qui lui a donné "le goût des mots" et "surtout l'accès à l'intimité". Selon l'écrivain, il est important de dire que "ses chansons peuvent aider beaucoup de monde".



Une femme libre

De son vrai nom Monique Andrée Serf, Barbara aura été une femme libre imprimant discrètement sa marque sur la chanson française. Ce fut aussi une femme généreuse et on ne dira jamais assez tout ce qu’elle fit pour les malades du sida. Ce fut enfin une femme à l’enfance abîmée par un père incestueux, mais qui sut dépasser ce traumatisme et chanter toujours l'amour plus fort que la mort.



De Patrick Bruel à Marie-Paule Belle, en passant par Jeanne Balibar, beaucoup d'artistes ont interprété Barbara. Pour le Père Gabriel Ringlet, c'est Isabelle Vajra qui l'émeut le plus dans ce répertoire.