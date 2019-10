Quelques albums de 20 ans d'âge

Pas de sortie marquante cette semaine. Et pourquoi pas l’occasion de regarder dans le rétroviseur et de percevoir le chemin parcouru. Toute cette semaine, des titres marquants de l’année 1999, dans des styles variés, comme un album souvenir.



Il du festif, de la pop, de la chanson française et du rock. Restant fidèle à mes habitudes, c’est à ce dernier style que je vous propose de tendre l’oreille. Car le 21 septembre sortait le 4ème album de Ben Harper, avec The Innocent Criminals, Burn to Shine. Plus de 500 albums sont sorti cette année là, alors pourquoi celui-ci ? Déjà parce que sur les + de 500 possibilités, je ne pouvais en retenir de 4. Ensuite, parce que Ben Harper a toujours eu un écho particulier dans l’hexagone, puisque Burn to Shine s’est le mieux vendu chez nous, 2ème meilleure vente de l’année, disque de platine à la clef.



12 titres, quelques titres marquants et UN tube que je vous propose tout de suite. Il s’intitule Steal my Kisses et il va vous faire groover. Si vous êtes en voiture, gardez bien le volant dans les mains...



Titre : Steal my kisses – Ben Harper