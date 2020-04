Tous les mercredis à 20h00

Saviez-vous que le 6 mai 1829, Cyrill Demian, arménien de Vienne déposait le brevet de l'« accordéon » avec ses fils Carl et Guido. La même année, le 23 juin, à Londres, Charles Wheatstone dépose lui aussi un brevet pour un symphonium (prémices du futur concertina dont le brevet sera déposé le 8 février 1844). En 1863, Paolo Soprani fonde la première industrie de l'accordéon (fisarmonica) à Castelfidardo qui est considéré comme le berceau mondial de l'accordéon (ainsi que Stradella dans la province de Pavie et Piermaria en 1905). Depuis, cet instrument que l'on appelle le piano du pauvre a fait son chemin et continue de ravir de nombreuses générations en s'adaptant aux envies de chacun.