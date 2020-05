Radio Edit 3#36

Au programme

-​Trois Cafés Gourmands: Comme des enfants

Single sorti annonçant le deuxième album du groupe corrézien. Cette toute nouvelle chanson raconte l'idée de s'accomplir personnellement, de croire en ses rêves et se réaliser à travers eux. "Il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie" résume complètement ce nouveau single. Tout premier extrait du nouvel album de Trois Cafés Gourmands disponible à la rentrée.

-L'actualité de la semaine



L'instant Chanson chrétienne

-​Fortran Bigirimana: Qu'il soit loué

Fortran a été élevé dans une famille avec une mère chrétienne et un père non croyant. Il perd sa mère à l'âge de 7 ans et son père à 10 ans. Très rapidement, il monte son groupe « Fortran and the Worshipers » avec lequel il sort deux albums en kirundi : « Reka mbabwire » et « Ntaco nzoba ». Après deux ans de travail, il finalise en juin 2015 son album en français dans lequel il chante certains titres avec sa femme Sophie Derain­Bigirimana. A présent, il vit dans la ville de Lyon avec son épouse et leur fils Nathanaël ; et ils servent le Seigneur à l'Eglise évangélique du réveil de Villeurbanne.

-Frédéric Zeitoun: Vivement demain

Frédéric Zeitoun, est un parolier et chroniqueur musical français. Il intervient dans l'émission de France 2 Télématin et sur Mélody (Télé du cable) Il se définit comme un passionné de chansons qui a prêté, au fil du temps et des rencontres, sa plume à de nombreux artistes. Depuis une dizaine d'années il se produit sur scène pour interpréter ses propres chansons.

Vivement demain !Lequel de nous n'a pas poussé ce cri libérateur et plein d'espoir alors qu'une dure journée s'achevait ?

La chanson Vivement Demain est aussi une promesse : celle de tenter de tenir les bonnes résolutions que l'on a prises à un moment où la vie nous a fragilisés.... une chanson d'actualité en cette période de confinement...

-Sam Smith: To die for

1er extrait de l'album "To die for" qui sort le 5 juin 2020, c'est le 3ème pour le chanteur anglais. Ce morceau s’adresse aux cœurs brisés et aux personnes qui se sentent seules. Le titre démarre sur un sample du film culte de 2011 Donnie Darko apposé sur une douce mélodie de piano planante accompagné de notes de guitares sur lesquels la voix familière de l'artiste annonce : I just want somebody to die for.

-Marie Bastide: Envie d'être en vie

La chanson nous invite à nous recentrer sur l'essentiel : la vie et l'amour !

Marie Bastide nous offre un mantra doux et profond pour rester tous ensemble dans des ondes positives et dire à ceux qu'on aime qu'on les aime

-Benjamin Biolay: Comment est ta peine

Single annonçant le 9ème album "Grand prix" du chanteur qui sort le 26 juin 2020. Comment est ta peine?. Un titre résolument pop qui annonce un virage pour l'artiste. Ce n'est pas une chanson désespérée du tout (...) J'ai voulu une chanson dansante. J'ai eu envie de faire un album en imaginant que j'étais chanteur d'un groupe (...) J'aime que les gens dansent, j'aime danser" a-t-il expliqué.