RadioEdit 2#38

-Arcadian: Petit petit

Deuxième extrait de l'album "Marche ou rêve" du trio Arcadian qui sort en septembre 2019. La tournée Marche ou rêve commencera dès le 5 octobre 2019 et prendra fin le 15 février 2020. Arcadian sera notamment de passage à La Cigale le 22 janvier 2020. Une tournée qui devrait connaître sans nul doute un franc succès à l’image de leur nouvel album. Arcadian c'est Jérôme, Florentin et Yoann : trois potes de galère devenus colocataires et membres d'un même groupe. Forts de leur charisme et fraîcheur, Arcadian est le groupe de la saison 5 de The Voice révélés grâce à de jolies reprises toute en harmonie

-l'actualité musicale:

-Foy Vance: You love are my only

1er extrait de l'album "From Muscle Shoals" qui sort le 25 juin 2019. Foy Vance est un musicien et auteur-compositeur-interprète nord-irlandais. Il a travaillé avec Ed Sheeran. Il a participé au festival annuel de jeunes chrétiens d'Irlande, Summer Madness, au King's Hall, à Belfast, plusieurs années de suite.

-Le zap musical: Réalisation technique Christophe Moragues

-Didier Barbelivien: Le temps des bicyclettes

-Saint-Lazare Renez-vous à Bir-Hakeim

-Jenifer: Comme c'est bon

-Anna Farrow: New born day

-Asa: The beginning

On ne présente plus Asa qui rencontre le succès depuis la sortie de son premier album en 2007. Son prochain opus sera disponible cet automne.

-Collectif Gemme: Sweet harmony

Le collectif Gemme composé d'Elodie Frégé, Loane et Barbara Carlotti entre autre. Projet musical et féminin, Gemme invite à découvrir les voix qui en seront le coeur avec "Sweet Harmony", une reprise du groupe The Beloved. Le collectif féminin prépare un album qui arrivera dans les bacs le 21 septembre prochain. Gemme se produira par ailleurs en concert au Festival du Film de Cabourg pour la soirée au profit de la Fondation du docteur Mukwégé, Prix Nobel de la Paix, contre les violences sexuelles faites aux femmes.

-Elsa Gilles: Replay

2ème extrait de l'album "Elsa Gilles" qui est sorti en janvier 2019. Nouvelle artiste proche de Calogero, elle a partagé l'aventure "Circus", puis elle a assurée les premières parties du chanteur...