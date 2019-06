RadioEdit 2#39

-Erza Muqoli: Je chanterai

1er extrait de l'album d'Erza Muqoli qui sort fin 2019 et écrit par Vianney. Erza Muqoli a 13 ans en 2019, elle a fait parti de l'aventure Kids United. Je chanterai". « C'est une chanson qui raconte ma vie. Elle dit ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît et ce qui me rend heureuse » confie Erza à propos de cette chanson autobiographique sur sa passion : la musique.

-L'actualité musicale:

-Jaimie Cullum: Drink

1er extrait de l'album "Taller" qui sort le 7 juin 2019. C'est le 8ème pour le chanteur qui revient 5 ans après le précédent.

-Le zap musical: réalisation technique Christophe Moragues

-Princesse Erika et Diana King: L'amour illimité

-Tom Frager: Reste un peu

-Lady Gaga et Bradley Cooper: I'll never love again

-Joyce Jonathan et Lola Dubini: Mon héroïne

-BB Brunes: Habibi

2ème extrait du 5ème album du groupe qui sort en septembre 2019. Le titre "Habibi" fait appel à des guitares très 80's. Un côté nostalgique qui se retrouve de la musique aux paroles évoquant Johnny Hallyday ou l'époque des yéyé

-Mika: Ice cream

1er extrait du 5ème album du chanteur "My Name Is Michael Holbrook" qui sort le 4 octobre 2019

-Jérémy Frérot: L'homme nouveau

3ème extrait de l'album de Jérémy Frérot "Matriochka" sorti en 2018. Les paroles évoquent naturellement un parallèle avec sa vie d’artiste, Après la séparation des Fréro Delavega, Jérémy a dû relever des challenges et des défis. Il revient désormais en homme seul mais changé. Le groupe Fréro Delavega s'est séparé en juin 2017, après deux albums et plus d'un million de disques vendus. Ils ont donné un dernier concert le 10 juin 2017, à Bordeaux, dans leur Gironde natale, devant 30.000 personnes.

-Alma Forrer: Song d'une nuit d'été

Extrait son EP "Sostice", la chanson a été écrite avec Renan Luce. Alma Forrer est une jeune chanteuse française. Elle est influencée par la poésie des maitres du songwriting américain et de chanteurs français comme Barbara, Brel où Polnareff. C'est en écoutant Joan Baez, Marie Laforêt, et Emmylou Harris qu'elle écrit ses premiers textes en français au printemps 2012.

-Cocoon feat Clou: Back to one

2ème extrait de l'album "Wood fire" qui sort le 27 septembre 2019. Back to One, sort en deux versions : anglaise et française, en featuring avec la chanteuse Clou. Actuellement le groupe reprend la route pour un tour de chauffe acoustique dans des lieux atypiques, le "Spark Warm Up Acoustic Shows"