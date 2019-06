RadioEdit 2#40

-Trois Cafés Gourmands: Ainsi va la vie

3ème single extrait de l'album "Un air de rien" du groupe corrézien Trois Cafés Gourmands. Album sorti en 2018, c'est un véritable phénomène musical.

-L'actualité musicale

-Cocoon feat Clou: Back to one

2ème extrait de l'album "Wood fire" qui sort le 27 septembre 2019. Back to One, sort en deux versions : anglaise et française, en featuring avec la chanteuse Clou. En juin 2019, le groupe reprend la route pour un tour de chauffe acoustique dans des lieux atypiques, le "Spark Warm Up Acoustic Shows"

L'invité de RadioEdit

Dans quelques jours Anaël Pin nous proposera un album de mise en musique des psaumes, une série d'enregistrements qu'il évoque dans RadioEdit.

-Andrew Bird: Sisyphus

C'est un musicien et poète folk de l'Illinois, il nous propose Sisyphus, une balade folk-rock qui fleure bon la légèreté des sixties. "Ce morceau parle de l'addiction, de cette dépendance à notre propre souffrance. Quand on laisse la pierre rouler, il y a des conséquences morales. Je pense que cela traduit ce sentiment d'inutilité" a t'il déclaré.

-Leyla Mccalla: Lavi vye neg

En l’espace de deux albums, Leyla McCalla monte en échelon en matière de musiques du monde. La musicienne et chanteuse classique américaine est du genre à établir les liens entre différents styles musicaux et elle excelle plutôt bien dans la matière. Elle effectue son retour avec son troisième opus intitulé The Capitalist Blues.

-Les Innocents: Quand la nuit tombe

2ème extrait de l'album des Innocents 6/12 sorti en mars 2019. Le titre de l'album, en plus d'une référence possible au film 8 1/2 de Federico Fellini fait référence au fait que Les Innocents ont précédemment sorti cinq albums originaux et un mini album 6 titres de chansons de Noël, compté comme un demi album.

-Céline Dion: Flying On My Own (Live from Las Vegas)

Afin de commémorer la fin de 16 années de résidence à Las Vegas, Céline Dion a enregistré "Flying On My Own" lors des dernières dates ce weekend. Il s'agit d'un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la carrière de Céline. Courage, la gigantesque tournée nord-américaine, débutera le 18 septembre.