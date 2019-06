RadioEdit 2#41

-Yannick Noah: Viens

1er single extrait de l'album de Yannick Noah qui doit sortir à la rentrée 2019, c'est le 11ème. Un album produit par le groupe "Boulevard des airs". les membres du groupe qui ont aussi écrit et composé la chanson "Viens". La chanson prône le vivre-ensemble et la solidarité. l'album contiendra des thématiques similaires au single "Viens" et sera construit par une équipe composée d'anciens et nouveaux collaborateurs.

-L'actualité musicale

-JONAS Brothers: Only Human

2ème extrait de l'album "Happiness begins" sorti en 2019 marquant le grand retour du trio après 10 ans d'absence. Une tournée mondiale est prévue à partir du 7 août à Miami, il sont les 18 et 22 février 2020 en France (le 18 à Montpellier le 22 à Paris).

-Zap musical: réalisation technique de Christophe Moragues

-Loïc Nottet 29

-Les petites canailles Les marionnettes

-M.Pokora Tombé

-Zaz On s'en remet jamais

-Manu Chao feat Calypso Rose: Clandestino

Reprise du tube "Clandestino" par Manu Chao et Calypso Rose chanson sortie en 1998. Les deux artistes avaient collaboré une première fois en 2016 avec l'album "Far from home". Calypso Rose a ajouté des paroles au morceau, qui font écho aux naufrages de migrants, sur leur chemin vers "une terre qui les repousse, alors que celle qu’ils viennent de quitter est en train de brûler".

-Jeanne Cherhal: L'an 40

Ce single annonce le prochain album de la chanteuse qui doit sortir à la rentrée 2019.

-Toofan feat Louane: La vie là bas

Extrait de l'album "Conquistadors" du groupe togolais Toofan sorti pendant l'été 2018. La chanson évoque le sort des migrants espérant trouver une meilleure vie en Europe.

-Emmanuel Moire: Le héros

Extrait de l'album "Odyssée" sorti en 2019. la chanson incite chacun à se faire confiance et à trouver au fond de soi le courage nécessaire pour réaliser ses rêves. Il sera en tournée à partir du 8 novembre 2019, il sera à Paris le 10 décembre à la salle Pleyel.