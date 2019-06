RadioEdit 2#42

-Patrick Bruel: Stand up

3ème titre extrait de l'album "Ce soir on sort". Cette chanson est l'un des points d'orgue des concerts de Bruel. Elle insuffle énergie et posivité.

-L'actualité de la semaine:

-Prince: Manic monday

Chanson extraite de l'album posthume de Prince sorti en 2019 "Originals". Originals" met en lumière 15 chansons de Prince écrites pour d'autres artistes. Prince a écrit cette chanson en 1984 pour les Bangles. La version du maestro est celle qui a été choisie comme single pour défendre le projet "Originals". Peu ou prou de différences dans les arrangements entre les deux moutures. Celle de Prince, légèrement plus acoustique et moins rock, fut enregistrée en février 1984 au Sunset Sound de Los Angeles.

-Le zap musical: Réalisation technique de Christophe Moragues

-Sheila Spacer (Remix)

-Pharell Williams The black godfather

-Louis Verneuil Désert

-Yannick Noah Chimne Badi, Les Fatals Picards, Amaury Vassili, Marjolaine Piémont Oldlaf: Une histoire de fous

-Emmanuel Moire: Le héros

Extrait de l'album "Odyssée" sorti en 2019. la chanson incite chacun à se faire confiance et à trouver au fond de soi le courage nécessaire pour réaliser ses rêves. Il sera en tournée à partir du 5 novembre 2019, il sera à Paris le 10 décembre à la salle Pleyel.

-Lionel Langlais: Amende honorable

Artiste découvert en 2017 par Gérald Dahan, ce single annonce son premier album qui doit sortir à la fin de l'année

-Foy Vance: Pain never hurt me like love

2ème extrait de l'album "From Muscle Shoals" qui sort le 25 juin 2019. Foy Vance est un musicien et auteur-compositeur-interprète nord-irlandais. Il a travaillé avec Ed Sheeran. Il a participé au festival annuel de jeunes chrétiens d'Irlande, Summer Madness, au King's Hall, à Belfast, plusieurs années de suite