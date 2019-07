RadioEdit 2#43

-Vincent Delerm: La chamade

1er extrait de l'album de Vincent Delerm qui sort à la rentrée 2019. Une tournée est prévue avec un passage à la Cigale en octobre et novembre...

L'actualité de la semaine

-​JS Ondara: Torch song

3ème extrait de l'album "Tales of America". Artiste né à Nairabi (Kenya) et installé aux Etats-Unis (Minneapolis, l'une des villes les plus froides du pays comme il aime à le souligner). Il a choisit cette ville car c'est dans l'Etat ou réside Bob Dylan (Minnesota). Ondara a choisi 11 titres pour composer Tales of America. Autant de mélodies captivantes magnifiées par les sonorités cristallines de la guitare acoustique et l’accompagnement subtil d’une formation au grand complet distillant un climat folk-rock d’une grande générosité. Ondara y chante d’une voix forte et magnifiquement timbrée toutes les nuances de la mélancolie

Pour l'été nos chroniqueurs vous présensent leurs coups de coeur

Avec Marie Olivares et Melchior Gormand