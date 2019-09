RadioEdit 3#1

Au programme:

-Pascal Obispo: Allons en fan

Extrait de l'album "Obispo" sorti en 2018. Les paroles sont de Benjamin Biolay. Comme pour les autres titres de l'album, cette chanson aux accents rock permet à l'artiste de citer allègrement Elvis Presley (« Il y a le King et le Blues »), Oasis (« Tout en toc / À part Noël et Liam »), Pink Floyd (« Tout j'm'en moque / Tant qu'il y a des flamants roses »), Gainsbourg (« Oui je m'en moque / À part Serge et ses gitanes ») ou encore AC/DC (« Ce que ferait Young de Bon Scott »).

-L'actualité de la musique

-Le rendez-vous avec la chanson chrétienne: avec Delphine Krzyzanowka

Jul & Ztin: Parle-moi (remix): duo originaire de Grenoble. Né d’une après-midi promenade entre amis et en famille, sur le domaine de Vizille près de Grenoble, le premier single de Jul&Ztin vient cette fois-ci faire danser et rafraîchir l’été grâce à une collaboration inédite avec Cédric Dumoulin, jeune artiste lyonnais d’origine québécoise.

-Alain Souchon: Presque

Paroles d'Alain Souchon et Edouard Baer. 1er extrait de l'album d'Alain Souchon "Ame fifties" qui sort le 18 octobre 2019. Une tournée des Zénith est prévue à partir du 26 octobre.

-Vincent Delerm: Vie varda

Dans sa dernière chanson, Vie Varda, Vincent Delerm rend hommage à ce goût de la réalisatrice Agnès Varda pour les périples maritimes.

-Angèle: Flou

3ème single de l'album "Brol" d'Angèle sorti en 2018. "Flou", un texte plus personnel que les autres dans lequel la chanteuse de 23 ans fait le point sur son début de carrière et se livre avec lucidité sur les dangers du star-system. En attendant, Angèle a révélé sur Instagram être en train de travailler sur de nouvelles maquettes. Une réédition de l'album "Brol" serait-elle dans les cartons ?

-Gauvin Sers: Ton jean bleu

Gauvain Sers a marqué l'année dernière avec son titre "Les oubliés" qui revennait sur la séertification des campagnes françaises... Autre thématique avec le second extrait de l'album "Les oubliés" voici Ton jean bleu