RadioEdit 3#10

Au programme cette semaine

-Coldplay: Orphans

1er extrait de l'album "Everyday life" qui sort le 22 novembre 2019. Il est divisé en deux sections Sunrise et Sunset, la formation anglaise mise une nouvelle fois sur des sonorités pop et enjouées, tout en les enrobant d'une touche orientale et de textes engagés. Ce titre d'apparence lumineux, Chris Martin raconte l'histoire d'une fille et de son père, Rosaleen et Baba, qui périssent durant un bombardement à Damas, en pleine guerre civile syrienne

-L'actualité de la musique: Le dernier album de Boulevard des airs ré-édité, Slimane et Vitaa en concert dans un stade, Kendji bientôt le 4ème album, Les premiers Olympia Awards remis, les ventes d'albums en France, Marie Laforêt nous a quitté.



L'instant musique chrétienne

-Cédric Payet: En Jésus

C'est un réunionnais, installé en métropole depuis 2002, il est passé par Issoire, Saint-Etienne et est à Beaune depuis 2013. Son premier album vient de sortir "En route" dont voici un premier extrait

-Julien Clerc feat Francis Cabrel: Souffrir par toi n'est pas souffrir

Chanson sorti en 1975 dans l'album "N°7". Reprise ici en duo avec Francis Cabrel pour l'album "Duo" qui sort fin 2019. Souffrir par toi n'est pas souffrir, est un texte commandé à Étienne Roda-Gil, dédié à France Gall après sa rupture avec Julien Clerc, supplique pour un éventuel retour, mais sans vraiment y croire. Julien Clerc vécut avec elle de 1970 à 1975. En novembre 1967, Claude François, pour les mêmes raisons, avait composé la musique et les paroles de Comme d'habitude avec Jacques Revaux et Gilles Thibaut.

-Cimafunk: El potaje

Chanteur, compositeur et producteur, Cimafunk a été révélé en 2017 par son titre « Me Voy ». Pour son nouveau morceau, il dévoile un savoureux mélange de funk et d’influences afro-cubaines avec ses icônes.

-Lauren Daigle: Rescue

Née à Lafayette, en Louisiane (États-Unis), Lauren Daigle grandit dans un environnement musical et religieux. Ouverte aux influences blues, gospel et soul, elle est dé-scolarisée à l'adolescence pendant deux ans en raison d'une mononucléose. Elle s'immerge alors davantage dans la musique et chante à l'église locale où elle devient la voix principale de la chorale. Elle enregistre son deuxième album original Look Up Child (2018), aux influences variées, avec notamment le numéro un "You Say"

-Clara Luciani: Ma soeur

Comme son nom l'indique, la chanson évoque la soeur aînée de l'artiste qui n'est autre que la chanteuse Ehla, ancienne membre du groupe The Mess ("Popstars") aujourd'hui soutenue par Grand Corps Malade.