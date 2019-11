RadioEdit 3#11

Au programme

-Vaimalama: Jardin d'hiver

Reprise du tube d'Henri Salvador écrit par Benjamin Biolay et Keren Ann repris par Vaimalama, Miss France 2019 originaire de Polynésie Française.

-L'actualité de la musique:



L'instant musique chrétienne

-Darlène feat Décembre: Mon dernier souffle

Passionnée de musique et d’écriture depuis l’âge de 16 ans, Darlène aime trouver les bons mots et transmettre de l’authenticité en musique. D’après la jeune artiste, nous avons tous reçu un don, un talent : à nous maintenant de nous tourner vers celui qui peut en faire quelque chose d’unique, notre Dieu ! On la retouve dans cette chanson en duo avec Décembre Music.

-Foy Vance: I won't let you fall

1er extrait de l'album "To Memphis" de Foy Vance qui sort en 2019. c'est le second de l'année pour le chanteur. Foy Vance est un musicien et auteur-compositeur-interprète nord-irlandais. Il a travaillé avec Ed Sheeran. Il a participé au festival annuel de jeunes chrétiens d'Irlande, Summer Madness, au King's Hall, à Belfast, plusieurs années de suite. To Memphis est un disque aux sonorités folk américain. Vance a échangé les cornes lumineuses, les grooves mélancoliques et l'orientation rythmique de son dernier album contre une guitare acoustique mélodique à doigts pincés, une voix assourdissante et un orgue doux.

-Claudio Capéo: Ma jolie

Extrait de l'abum "Tant que rien ne m'arrête" la ré-édition de décembre 2019 avec 5 titres inédits dont ce titre. Claudio Capéo parle d'une petite fille en dehors des codes de la beauté dictés par notre société et qui, avec son cœur d'enfant, est confrontée aux jugements des autres. Il fait passer un message d'espoir et de tolérance.