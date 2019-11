RadioEdit 3#13

Au programme

-Paul McCartney: Home tonight

Single qui sort le 22 novembre 2019. Cette chanson a été enregistrée en même temps de le dernier album studio "Egypt Sessions" sorti en 2018. Cette chanson est diponible en vinyl le 29 novembre 2019.

-L'actualité de la musique



L'instant musique chrétienne

-Jade et Joseph: Parle à mon coeur

Jade et Joseph ont grandi dans un environnement créatif et musical où ils ont développé leur relation avec Dieu par la louange. Depuis déjà quelques années, ils sont impliqués dans leur Eglise locale ainsi que dans divers événements et rassemblements au Québec. Jade est passionnée par l’écriture, la peinture et l’art en général tandis que Joseph est un musicien qui aime créer et explorer de nouveaux sons toujours en quête d’innovation. Tout en restant pertinents pour leur génération, J+J amènent avec facilité et en profondeur leur auditoire dans la présence de Dieu. Définis par l’authenticité et leur amour pour Dieu, vous tomberez en amour avec eux dès que vous les rencontrerez.

-Louis Chedid: Tout ce qu'on veut dans la vie

1er extrait de l'album "Tout ce qu'on veut dans la vie" qui sort le 28 février 2020. Louis Chedid revient avec onze chansons personnelles et attachantes. Un album qui sait parler de sujets profonds de manière douce et légère, sublimé par Marlon B. à la réalisation (Juliette Armanet, Renan Luce).

-U2 feat A.R Rahmam: Ahimsa

A.R Rahman est un musicien indien compositeur de la BO du film Slumdog Millionaire. Ses deux filles participent aux choeurs. La chanson nous convie à nous élever loin de l'état du monde. Sorte d'hymne à volonté pacifiste, "Ahimsa" est donc un morceau qui s'inclut dans la droite lignée thématique de certains hits des quatre Irlandais. Il s'agit d'ailleurs du premier titre original de U2 depuis la sortie de l'album "Songs of Experience", il y a deux ans.