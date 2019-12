RadioEdit 3#15

Au programme

-Ayo: Beautiful

1er extrait de l'album "Royal" qui sort le 31 janvier 2020. Beautiful est un hymne pop soul aux sonorités acoustiques, mais surtout un véritable appel à la tolérance et à l’acceptation de soi. Ayo partira en tournée à partir du mois de mars et se produira à Paris, au Trianon le 2 avril 2020 !

-L'actualité de la musique: De nouvelles chansons inédites pour Julien Clerc, Le programme du prochain Printemps de Bourges, The Voice saison 9 en préparation, les titres les plus écoutés en streaming, les ventes d'albums en France, Laurent Voulzy et son album live au Mont-Saint-Michel



L'instant musique chrétienne

-​Jellil Do Rego et Providence: Il relève les morts

Pasteur résident du Carrefour Chrétien, le Révérend Jellil do Rego. Il est né à Libreville au Gabon, il reçoit une éducation basée sur les principes bibliques et fait la rencontre personnelle de Christ à l'âge de 12 ans. Musicien, chantre, il s'implique particulièrement dans le service de la louange dès ses premières années et reçoit son appel au ministère au cours d'un des nombreux évènements chrétiens auxquels il participe en tant que conducteur de louange.

-Sting feat Shaggy: Silent night

Reprise d'un chant de Noël tradionnel façon reggae disponible le 22 novembre 2019. Chanson enregistrer pour un show de Noël de la chaine américaine ABC.

-La Grande Sophie: Missive

Extrait de l'album "cet instant" sorti en 2019. « C’est une chanson lucide, souligne-t-elle, qui voit naître mes 50 ans. Et je trouve que la société te fait bien remarquer ton âge. Il y a une sorte de couperet qui te dit : fais attention, tu passes un truc… Après, dans la tête, j’ai encore l’impression d’être une ado. » Dit-elle