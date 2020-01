RadioEdit 3#19

Au programme

-Alec Benjamin: Mind is a prison

Single sorti fin 2019 de l'auteur compositeur et interprète américain originaire de Phoenix (Arizona). Dans cette chanson il évoque la difficulté d'échapper à ses pensées intérieures.

-L'actualité musicale de la semaine:

Le rendez-vous de la musique chrétienne

-​History makers music: Un souffle nouveau

Un groupe venant de l'Ile de la réunion, c'est la section "jeune" du groupe History makers membre de l'Eglise Extravagance.Ils nous propose ici uen reprise d'un titre de Dan Luiten

-Maelle: L'effet de masse

Extrait du 1er album de la chanteuse sorti en septembre 2019 "Maelle". On retrouve sur cette ballade la Maëlle qui a fait chavirer les téléspectateurs de "The Voice", celle qui sait raconter des histoires avec une fragilité désarmante. Simplement traversée par des notes de piano, "L'effet de masse" montre les effets dévastateurs du harcèlement scolaire, dont les séquelles peuvent s'inscrire durablement dans l'esprit des victimes.

-Didier Barbelivien: Entendre ton prénom

Extrait du best off 3 cd réunissant 67 des plus grands titres de l'artiste, il y a aussi 4 inédit dont cette chanson "Entendre ton prénom", une chanson qui évoque les amours passées de l'artiste....