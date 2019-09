RadioEdit 3#2

Au programme

-Christophe Maé: Les gens

1er extrait de l'album "La vie d’artiste" de Christophe Maé qui sort le 25 octobre 2019. Christophe Maé rend hommage "à ces personnes que l’on croise tous les jours et dont on fait tous partie". C’est une chanson d’amour pour les gens, porté par des arrangements étoffés et un gimmick de piano imparable, sur lequel le chanteur semble nous raconter un bout de notre histoire."

-L'actualité de la musique: Un biopic sur la vie de Grégory Lemarchal, les sorties d'albums chez Universal, les ventes d'albums en France, Maître Guims et "les 13 salopards", la Demoiselle d'Avignon nous propose son album "Cinéma"

-Le rendez-vous avec la musique chrétienne: Xavier François

Découvrez le nouveau titre de Hillson United "Higlands"

-Alain Souchon: Ame fifties

Extrait de l'album d'Alain Souchon "Ame fifties" qui sort le 18 octobre 2019. Une tournée des Zénith est prévue à partir du 26 octobre.

Alain Souchon a voulu regarder dans le rétroviseur, direction les années 50 de sa jeunesse : « A cette époque-là, on découvrait que c'était la guerre en Algérie, à la radio on entendait André Verchuren, les gens allaient au cinéma et était fascinés par Jean Gabin, Jeanne Moreau, Jean-Paul Belmondo... alors j'ai fait un état des lieux sur ce que j'ai vu ». Il explique d'ailleurs qu'il ne s'agit « pas » d'une chanson nostalgique : « La première fois que j'ai vu le monde, il était comme ça ». Celui qui chantait "J'ai dix ans" vient d'ailleurs tordre le cou aux idées reçues : « Beaucoup de gens disent c'est mieux avant, c'est parce qu'ils étaient plus jeunes, ils aimaient mieux être jeunes que vieux.

-James Blunt: Cold

1er extrait de l'album qui sort le 25 octobre 2019. L'album est décrit comme un « véritable retour aux sources » avec des ballades « amenant l'émotion à son paroxysme » selon un communiqué de son label. « Le plus charmant des anglais nous livre ici 11 titres touchants et sincères qui ne sont pas sans rappeler l'univers de son premier album "Back to Bedlam" » nous promet-on.

-Gauvain Sers: Ton jean bleu

Gauvain Sers a marqué l'année dernière avec son titre "Les oubliés" qui revennait sur la séertification des campagnes françaises... Autre thématique avec le second extrait de l'album "Les oubliés" voici Ton jean bleu