RadioEdit 3#20

Au programme:

-Céline Dion: Soul

Soul est une chanson initialement présent dans la version Deluxe japonaise de l'abum "Courage" sorti en 2019. On n'y trouve pas de chanson en français mais des incursions du côté de l'électro et de la country. la superstar québécoise a décidé de tourner le dos aux envolées lyriques qu’on lui connait. Dans Courage, elle est désormais plus sobre et ne chante qu'en anglais.

-L'actualité de la musique:

L'instant musique chrétienne

-Les Enfoirés: A côté de toi

C'est l'hymne 2020 des Enfoirés extrait de l'album "le pari(s) des Enfoirés" vendu au profit des Restos du Coeur. Chanson composée et écrite par le groupe "Boulevard des airs"

-Superbus: Silencio

1er single annonçant un album qui sort en Mars 2020. Une tournée est prévue au cours de l'année 2020 pour marquer les 20 ans du groupe.

-Yannick Noah: Baraka

Le petit Yannick Noah, qui sourit sur la pochette de l’album, a cru en sa chance. À 59 ans, il la chante dans « Baraka ». 2ème single extrait de l'album "Bonheur indigo". qui est sorti à la rentrée 2019, c'est le 11ème. Un album produit par le groupe "Boulevard des airs".

-Zimmia: The First Morning

Le groupe pop Zimmia est originaire de Strasbourg. Son nouvel EP "Odyssey I" sort en janvier 2020.