RadioEdit 3#21

Au programme

-Les Frangines: Ensemble

Extrait du 1er album du Duo "Les Frangines" sorti en septembre 2019. Les Frangines, c’est l’histoire d’une rencontre entre deux jeunes filles : Anne et Jacinthe. Cette chanson fait partie des 4 titres inédits sorti à l'occasion de la ré-édition de leur album fin 2019.

-L'actualité de la musique

L'instant Musique Chrétienne

-​Abel: Unité

C'est un jeune pasteur de Genève, il a dirigé le groupe de rock chrétien Spacymen jusqu'en 2010. Avec Abel Project, il nous propose un projet louange d'un nouveau genre. A l'occasion de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, découvrez ce titre "Unité"

-James Blunt: Monsters

Single extrait de l'album "Once upon a mind" sorti en 2019. Monsters est une ballade qui explore le thème de la transmission entre un père et son fils. dans le clip on peut voir le père du chanteur gravement malade et en attente d'une greffe. Au fur et à mesure que la caméra recule, on aperçoit justement la figure du vieille homme. Une sorte de message personnel et pudique. Une déclaration d'amour.

James Blunt sera en tournée dans toute la France à partir du 26 février 2020. Il passera notamment par Lille, Paris, Marseille, Lyon, Nantes ou encore Strasbourg.

-Thomas Dutronc feat Iggy Pop and Diana Krall: c'est si bon

1er extrait de l'album de Thomas Dutronc "Frenchy" qui sort le 20 mars 2020. il reviste de nombreux titres avec sa « French touch ». Un opus pour lequel il sera accompagné de nombreux invités comme Diana Krall, Iggy Pop, Stacey Kent, Jeff Goldblum, Billy Gibbons, Haley Reinhardt, Youn Sun Nah ... Pour débuter le chanteur a choisi le single « C’est si bon » popularisé en France par Yves Montand. Pour cette version 2020, Thomas est accompagné de Diana Krall et Iggy Pop.