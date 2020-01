RadioEdit 3#22

Au programme

-Christophe Maé: Casting

2ème single extrait de l'album "la vie d'artiste" sortie en décembre 2019. A propos de cette chanson Christophe Maé a dit "Casting" "ça parle d'un mec qui croit en ses rêves et qui demande deux minutes d'attention. "Ecoutez-moi s'il vous plaît, je pense que j'ai quelque chose à vous dire : c'est sincèrement ce que je vis depuis 25 ans ! C'est un perpétuel recommencement. Je présente mon cinquième album comme si c'était le premier".

-L'actualité de la musique: une pièce de monnaie Queen, votez pour les victoires de la musique, un nouvel album pour Alicia Keys, une comédie musicale à partir des chansons de Michel Sardou, Vitaa et Slimane toujours numéro 1 des ventes, Whitney (The Voice saison 8) présente son 1er single.

L'instant Musique Chrétienne

-​Grégory Turpin: Quelle grâce incomparable

1er extrait du nouvel album de Grégory Turpin "En son nom". e nouvel album « En son Nom » propose une vingtaine de chansons de louange que Grégory interprète accompagné d’un collectif d’artistes chrétiens (Natasha St-Pier, Samuel Olivier, Glorious, Matt Marvane etc.). Il s’agit de compositions originales comme la chanson Pose ta main, en duo avec sœur Cristina, ou de titres, adaptés en français, qui ont eu un grand succès aux États-Unis ou en Amérique Latine.

Pour tenter de remporter l'album de Grégory Turpin (deux gagnants après tirage au sort) jeu@rcf.fr

-Yael Naim: How will i know

1er extrait de l'album "Night Song" qui sort le 20 mars. Les chansons fragiles et intimes, écrites et composées seule, au piano et de nuit. Elles ont été enregistrées à la fin de l'été en compagnie d'un chœur exceptionnel. Pour défendre cet album sur scène, elle sera notamment aux Bouffes du Nord de Paris les 16 et 17 avril prochains.

-​Nicola Son: Piaf do Brazil

Découverte de ce musicien à l'occasion du Festival "Au fil des voix" dont la 13ème édition se poursuit jusqu'au 7 février à Paris

Renseignements: https://www.aufildesvoix.com/

-Cali: je dois encore vivre

1er extrait du nouvel album "Cavale" de Cali qui sort le 13 mars 2020. L'enregistrement a eu lieu à Bruxelles aux studio ICP., la réalisation artistique est d'Augustin Charnet

-Cory Wong: Golden

Cory Wong est un guitariste, auteur-compositeur et producteur américain basé à Minneapolis. Il a publié plusieurs œuvres en tant qu'artiste solo et en partenariat avec d'autres. Son parcours couvre plusieurs genres, dont le jazz.

C'est le 1er extrait d'un album sorti début janvier. le thème de cette chanson est l'unité