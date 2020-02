RadioEdit 3#23

Au programme

-Arcadian: On est là

3ème single extrait de l'album "Marche ou rêve" sorti en septembre 2019. Arcadian c'est Jérôme, Florentin et Yoann : trois potes de galère devenus colocataires et membres d'un même groupe. Forts de leur charisme et fraîcheur, Arcadian est le groupe de la saison 5 de The Voice révélés grâce à de jolies reprises toute en harmonie.

-L'actualité de la musique: De nouveaux albums pour Benjamin Biolay, Serge Lama et jean-Baptiste Guégan, début d'année chargée pour Hélène Ségara, les ventes d'albums en France, Angèle nous présent son nouveau single

Le rendez-vous de la musique chrétienne

-​Quentin Neto: Tout n'est pas fini

A propos de cette chanson le chanteur a écrit: "J’ai écrit cette chanson il y a plusieurs années. J’ai voulu y transférer tout mon rapport au stress, à l’angoisse naturelle qui peut infuser au quotidien. Face à ces phénomènes, il me semblait important d’y opposer la paix, similaire à celle d’un enfant qui a une pleine confiance en ses parents, qui ne se pose pas la question de son lendemain. Cette paix-là, c’est celle que j’ai expérimentée par le biais de ma foi. Quelques mois après, ont eu lieu les attentats et toute la série d’événements qu’on a connus. Ils sont venus questionner mon rapport à cette paix. On se rend compte à ce moment que des paroles qu’on a écrites pour un autre contexte peuvent avoir une signification tellement plus forte. C’est aussi ça la force de la composition !

-Marina Kayle: The whole 9

1er extrait du troisième album de la chanteuse qui doit sortir courant 2020. Après avoir gagné en 2011 la sixième saison de l’émission « La France a un incroyable talent », Marina Kaye a publié en 2015 son premier album « Fearless » certifié double platine. The whole 9 est un expression familière américaine popularisée dans les années 80 qui signifie "tout tout le lot" ou encore "tout le chemin"

-Alain Souchon: Ici et là

Nouvel extrait du dernier album d'Alain Souchon "Ame fifties"

-Renaud: L.O.L.I.TA

2ème single extrait de l'album "Les mômes et les enfants d'abord" sorti en 2019. Avec son titre L.O.L.I.T.A, il a expliqué : "J'ai eu envie de la chanter, là, pour rendre hommage une fois de plus à ma fille Lolita, ma meilleure amie. Je suis fier d'elle, elle fait de la BD. Elle expose bientôt à Saint-Gratien, une fresque qu'elle a faite elle-même de ses petits doigts", déclare-t-il avec fierté.

-Sia: Original

Pour bien débuter l'année 2020, la chanteuse a dévoilé un nouveau titre intitulé "Original" extrait de la bande originale le film "Le Voyage du Dr Dolittle". Cette chanson est un message de tolérance