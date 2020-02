RadioEdit 3#24

Au programme

-Marc Lavoine: Toi et moi

Single inédit extrait du best-of "Morceaux d'amour" sorti en 2019. Titre qui renoue avec les chansons d'amour intemporelles, aériennes et addictives qui ont jalonnées les grandes étapes de la carrière de Marc. Un clin d'oeil aussi à sa relation amoureuse avec... son public qui le suit depuis plus de 35 ans.

-L'actualité musicale: Les albums yéyé de France Gall ressortent, une allée France Gall, Abba de retour avec de nouvelles chansons, Benjamin Biolay son nouvel album sort le 6 juin, Zaz, cartonne à l'étranger, les ventes d'albums en France, Camilia Jordana nous propose "Facile"



Le rendez-vous musique chrétienne

-Pierre Cossa: Ta médaille t'attend

Pierre Cossa est un auteur-compositeur et interprète originaire de la Côte d’Ivoire. Véritable révélation de l’Afro-Gospel urbain, l’artiste émergent de 34 ans, a pour ambition de porter son message de joie à travers une musique multi-facette, qui se veut dansante, urbaine, africaine et surtout, universelle.

-Christophe et Juliette Armanet: Boule de flipper

Souvenez-vous les années 80 cet tube de Corynne Charby Boule de flipper... Alors pourquoi évoquer cette chanson, son auteur n'est autre que Christophe, oui celui qui a crié pour qu'Aline reviennent. Il nous propose sa version 2020, il est en duo avec Juliette Armanet...

-Celeste: Stop this flame

Découverte il y a un peu plus d’un an, Celeste est une des étoiles montantes de la scène musicale soul anglaise. Le texte évoque une relation passionnelle dans laquelle l’artiste s’investit pleinement. Et peut-être de trop face aux doutes et craintes de son bien-aimé.

-Vincent Delerm: Pardon les sentiments

Extrait de l'album "Panorama" sorti en 2019, le 7ème du chanteur. Le chanteur, qui a fait de l’intime son terrain de jeu favori, raconte ces petits riens qui font aussi nos existences. Le point de départ de Pardon les sentiments, c’est ce truc très 'garçon' qui consiste à dire que pour séduire, il ne va pas falloir trop montrer que tu es déjà amoureux, mais au contraire, mettre de la distance.

-La Rue Ketanou: Peuple Migrant

La Rue Kétanou marque les 20 ans d’un trio devenu quatuor avec leur nouvel album. Un disque de voyages et de retrouvailles qui célèbre l’amitié, la fête et les musiques du monde.