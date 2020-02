RadioEdit 3#25

Au programme

-Tom Leeb: The best in me

C'est la chanson repésentant la France lors du concours Eurovision de la chanson le 16 mai 2020 à Amsterdam.

-L'actualité de la musique: Un beau geste de Bigflo et Oli, retrour sur les victoires de la musique, les ventes d'albums en France, la disparition de Graeme Allwright



Le moment chanson chrétienne

-Robinson: Watching you

Extrait de l'EP Robinson Watching you sorti en 2020. C'est une chanteuse néo-zélandaise. Dans cette chanson, elle nous parle de ses sentiments les plus profonds. C'est son premier EP

-Eurêka: Saint-Irénée

Avec Eurêka, chaque texte se termine par un "twist" (retournement de situation) qui vous fait soudain voir l'ensemble du morceau d'un nouvel oeil ! A l'occasion de l'année Saint-Irénée Eurêka nous propose ce nouveau titre...

-Florent Pagny: Noir et blanc

Nouveau single extrait de l'album "Aime la vie" sorti en 2019. C'est le 19ème du chanteur. Une chanson qu'il a interprété lors de la cérémonie des victoires de la musique le 15 février 2020 alors qu'il en était le président.

-Tiësto & Stevie Appleton: Blue (Acoustic)

Stevie Appleton est un chanteur britannique. Tiësto est un DJ et producteur de disques. découvrez ce duo