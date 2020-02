RadioEdit 3#26

Au programme

-The Jonas Brothers: What a man Gotta Do

1er single qui annonce la sortie d'un nouvel album dans la 1ère partie de 2020. Quelques mois après la reformation du trio séparé depuis de nombreuses années.

-L'actualité de la musique

De retour dans les bacs: Adele Ben l'Oncle Soul et Bilal Hassani, 200 000 ventes d'album pour Clara Luciani 100 000 pour Jean-Louis Aubert. les ventes d'albums en France. 1 milliard de vues sur internet pour A.ha



L'instant chanson chrétienne

-Ancrés: Jusqu'au bout

Ancrés est un groupe composé de 2 chanteurs congolais Nice T Bombay et Kris kay, ce groupe est une étoile montante du gospel congolais, connu pour la chanson à succès O’koma et plein d’autres titres.

-Kendji Girac: Tu vas manquer

Nouvel extrait du 3ème album "Amigo" sorti en 2018. Les paroles sont de Vianney. Tu vas me manquer » aborde le sujet de la perte d’un être cher;

-Etienne Daho Keren Ann: La ligne droite

Reprise d'une chanson de Moustaki et Barbara, à retrouver dans la version Deluxe de l'album de Keren Ann, bleue

-Isaac et Nora: Sodade

Isaac et Nora, deux chanteurs bretons de 11 et 8 ans ont été les auteurs d'un buzz mondial en reprenant une chanson cubaine des années 20. Ils nous propose ici leur version de la chanson Sodade. Sodade est une chanson de coladeira du Cap-Vert écrite dans les années 1950 par Armando Zeferino Soares et popularisée par le chanteur angolais Bonga sur son album Angola 74 (1974), puis, au niveau mondial, par la chanteuse cap-verdienne Cesária Évora sur son album Miss Perfumado (1992).

-MPL: Paysage

Un groupe qui a fait ses débuts à Grenoble et poursuit son chemin à Marseille