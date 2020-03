RadioEdit 3#28

Au programme

-Les Innocents: De quoi suis-je mort

Single extrait de l'album 6 1/2 sorti en 2019. Après Apache et Quand la nuit tombe, le duo continue d'effeuiller son opus en publiant un nouveau single : De quoi suis-je mort ?. Groupe phare français des années 90, Les Innocents se sont formés en 1982. Le groupe connaît alors un succès presque immédiat et devient l'un des groupes français les plus populaires. Ecrire en français sur des mélodies s’inspirant de grands noms du songwriting comme Brian Wilson et Elvis Costello, c’est le tour de force que les Innocents ont accompli dans l’hexagone en popularisant la pop à une époque où tout le monde ne jurait que par le rock anglais, la dance music et le r'n'b.

-L'actualité de la musique: L'album perdu "Surf" d'Etienne Daho sort enfin, Genesis de retour sans Peter Gabriel, un best-off pour Chimène Badi, les ventes d'albums en France Vitaa et Slimane en tête, un album hommage à Guy Béart arrive bientôt...

Le rendez-vous avec la chanson chrétienne

-​Betléem Bâtiment C: Dans sa main

Originaire de la banlieue sud de la région parisienne, Bethleem Bâtiment C est un collectif d’artistes de tendance urbaine. Composé de rappeurs, chanteuses, musiciens, beatmakers, vidéastes et photographes, « BBC » est un vivier de talents.

BBC aborde les sujets que la jeunesse peut rencontrer avec positivité et foi.

Formé en novembre 2014, le collectif sort le 1er volume de la « Christape » le 20 Mars 2015 suivi du 2ème volume « Christape 2 » le 12 février 2016.

Le collectif organise son 1er concert exclusif le 5 mai 2016, exclusivement gratuit, dans une salle comble. La suite de cette même année sera marquée par des interventions sur des radios FM et une boite de nuit.

Le single à succès « Tant qu’on est là », sorti fin 2017, totalise plus 77 000 vues sur Youtube et sera suivi du titre « Dis leur mon ami » fin 2018. Les deux singles sont sortis sous forme de court-métrages avec le thème « Actes 29 ».

En 2019, BBC signe sur le label Re:Verse et confirme sa volonté de se développer et grandir tant artistiquement qu’humainement.

La sortie du 1er EP « XXIII » est prévue pour le 24 avril 2020 et vise à apporter de la fraîcheur et de l’espoir dans le paysage de la musique francophone.

Être dans sa main assure notre avenir. On ne peut donc pas envier ceux qui possèdent des biens qui peuvent disparaître du jour au lendemain.

Être dans sa main n’est pas non plus une partie de repos, car on peut passer par des temps mouvementés ou desert. Mais par la foi en Jésus, on se rend compte que nos épreuves, nos défis, nos challenges, nos peines et nos souffrances ont un seul but, révéler l’amour et la fidélité de Dieu envers nous.

Sachons que Dieu a donné ce qu’il a de plus précieux pour nous, son fils Jésus. En nous donnant Jésus, il nous donne de quoi ne plus nous t’inquiéter. C’est pourquoi en ayant considéré l’acte que Christ sur la croix nous sommes noyés dans sa paix.

Dieu t’aime et comme pour nous, il te bénira selon son plan pour ta vie.

Laisse ce rythme te rappeler que tu ne manqueras jamais de rien, car il pourvoit à tous tes besoins.

-Aloe Blacc: I do

Aloe Blacc, la voix et le collaborateur de Avicii’s des succès mondiaux Wake Me Up et SOS, revient avec son single I Do. Cette balade issue de son nouvel album à venir, est inspiré par son mariage avec l’artiste Maya Jupiter. Pour la première fois, Aloe Blacc nous laisse entrevoir sa vie personnelle à travers sa musique. «La chance nous a réuni malgré le fait de vivre à l’autre bout su monde avec un vaste océan qui nous sépare . I Do est la parfaite représentation du profond amour que nous partageons. Je voulais créer une musique pour Maya qui était à la fois personnelle et universelle».

-Louis Chedid: Si j'avais su

Le chanteur sort « Tout ce qu’on veut dans la vie », nouvel album à la belle fluidité mélodique et aux ambiances variées. découvrez un nouvel extrait de cet opus.

-Nathalie Dessay: Toulouse

Extrait de l'album "Sur l'écran noir de mes nuits blanches" sorti en 2019. Nathalie Dessay a quitté les scènes d’opéra mais continue de chanter. Son album "Sur l'écran noir de mes nuits blanches" reprend les grands succès de Claude Nougaro. Elle admire à la fois le musicien et le poète. "Il était surtout un auteur extraordinaire. Ça se dit et ça s'écoute comme de la poésie à part entière, comme Brassens par exemple (...) Je propose vraiment un autre éclairage [à ses chansons]", poursuit-elle.

-Julia: Passe... comme tu sais