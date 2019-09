RadioEdit 3#3

Au programme

-BB Brunes: Charabia

3ème extrait de l'album "Visage" (le 5ème du groupe) du goupe BB Brunes sorti le 6 septembre 2019. Une tournée est annoncée pour 2020.

Le clip: https://www.youtube.com/watch?v=02w-LC9xVpk

-L'actualité de la musique

-Le rendez-vous de la musique chrétienne avec Delphine Kryzanowska: Daddy Flow feat Piero Battery: Artiste

-Florent Pagny: Si une chanson

Deuxième extrait de l'album "Aime la vie" sorti en juin 2019. Accompagné de sonorités acoustiques et lyriques, l'artiste évoque à quelle point la musique peut adoucir les moeurs et unir les peuples.

Le clip: https://www.youtube.com/watch?v=R7DSnAFq3ag

-Alec Benjamin: Jesus in LA

Extrait de l'album "Narrated For You" sorti en 2019. Alec Benjamin est un auteur-compositeur-interprète américain originaire de Phoenix, en Arizona. Il est connu pour ses chansons Paper Crown, I Built A Friend, End of the Summer, Let Me Down Slowly et Water Fountain. "Jesus in LA", un conte pop sur des rêves brisés dans la cité des anges.

Traduction:

Tu ne le trouveras pas sur Sunset Boulevard

Ni à une soirée dans les collines

Au fond de la bouteille

Ni quand tu planeras à cause de pilules

Quand ils t’ont vendu ce rêve, tu n’avais que seize ans

Tu as fait ton sac et tu t’es enfui

C’est vraiment navrant que tu sois venu de si loin

Parce que tu ne trouveras pas Jésus à LA

C’est vraiment navrant que tu sois venu de si loin

Parce que tu ne trouveras pas Jésus à LA

Le clip: https://www.youtube.com/watch?v=eNbUNSNdYu4

-Claudio Capéo: Plus haut

Extrait de l'album: Tant que rien ne m’arrête sorti en 2018...

Le clip: https://www.youtube.com/watch?v=oHA3S0MMF8o