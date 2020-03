RadioEdit 3#31

Au programme

-Sophie Tapie: Malaisant

Sophie, fille de Bernard a participé à la saison 2 de The Voice (2013). Elle a proposé un premier album "sauvage" en 2015, puis un single en 2018. Elle revient avec “Malaisant”, un nouveau single qui se révèle plus sombre, misant sur une production léchée terriblement moderne qui annonce un album en court de réalisation.

-L'actualité de la musique: De nouvelles chansons pour Souchon, Vitaa et Slimane continuent de travailler pendant le confinement, un concert de soutien au plus pauvres, Indochine repousse son appel mystérieux, les ventes d'albums en France, les artistes chantent sur le web...



L'instant Chanson chrétienne

-Hillsong France: Quelle grâce

Extrait de l'album "Mains nettes/ Coeurs purs" sorti en 2020. Hillsong est une dénomination chrétienne évangélique, de courant charismatique et une megachurch de Sydney. Depuis plusieurs années elle est installée en France à Paris. A propos de ce titre, Hillsong déclare: “Il s’agit du chant qui a inspiré le titre de notre plus récent album, “Mains nettes / Coeurs purs”, et nous avons l'assurance qu’il n’y a pas de meilleur moment pour l’Église de déclarer ces paroles de foi au milieu de l’adversité.

-Calogero: On fait comme si

Confiné chez lui, le chanteur Calogero a coécrit avec Bruno Guglielmi un titre inédit. Intitulé On fait comme si, ce nouveau morceau raconte comment les confinés perçoivent et s'adaptent à leur situation. La douce voix de l'artiste s'accompagne d'un simple piano dans cette chanson à la fois légère dans sa mélodie et pourtant si grave dans son propos. La totalité des recettes sera reversée à la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

-Seemone: Dans mes rêves

Single sorti en mars 2020, le second pour la chanteuse. Artiste révélée par l'émission Destination Eurovision en 2019. Elle termine deuxième derrière Bilal Hassani.

-Bob Dylan: Murder most foul

Single qui sort en mars 2020. Une chanson inédite de 17 minutes consacrée à l’assassinat de John F. Kennedy, en 1963, et à ses conséquences sur la culture populaire américaine, en forme de bilan sombre et introspectif de sa carrière. Elle commence sur l'assassinat de l'ancien président américain, "mené à l'abattoir tel un agneau sacrificiel". Mais elle s'en éloigne bientôt et évoque plus globalement l'Amérique des années 60, avec des références aux Beatles, à Woodstock, à Altamont et même aux Who. Le morceau mute ensuite à mi-parcours vers quelque chose de plus abstrait, un exercice hallucinant de "name dropping" et de jeux de mots malins, avec un nombre incalculable de noms d'artistes et de citations d'oeuvres.