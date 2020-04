RadioEdit 3#32

Au programme

-​Vitaa feat Slimane: Pas beaux

3ème single extrait de Versus, l'album qui cartonne au début de l'année 2020. Dans ce titre, les deux artistes évoquent avec pudeur leurs complexes physiques: «Je n'ai jamais supporté de me regarder à la télé. Il faut m'attacher quand il y a une émission avec moi qui passe, sinon je m'en vais, je sors de la pièce, je ne me supporte pas. Mais c'est un métier d'image. Il faut l'accepter.

-L'actualité de la musique: Une émission pour remplacer l'Eurovision, le disparition de Bill Withers, 50 millions le coût de la crise pour le monde de la musique, les ventes d'albums en France, les chanteurs chrétiens se moblisent pendant le confinement.

L'instant Musique Chrétienne

-Sphère: Dans ta présence

Single sorti en 2020 du groupe suisse Sphère. Ils débutent un parcours artistique pop/electro inspiré par la foi chrétienne.

-​Florent Pagny feat Marc Lavoine et Pascal Obispo: Pour les gens du secours

Single sorti le 3 avril 2020, en soutient aux personnels de santé, de sécurité... “les gens du secours” sont décrits comme les “gardiens de la lumière”, ceux qui “refusent de croire à la fatalité”. “Demain nous serons là, à se souvenir de vous” ponctue également le morceau

-Soprano: À nos héros du quotidien

Nouvel extrait de l'album "Phoenix" sorti en 2019. Ce morceau, proche de la confidence, est un hommage aux personnes qui œuvrent tous les jours, sans le savoir, à rendre la vie des autres meilleurs.

-Arcadian: Essayer

4ème extrait de l'album "Marche ou rêve" du groupe Arcadian sorti en 2019. Arcadian c'est Jérôme, Florentin et Yoann : trois potes de galère devenus colocataires et membres d'un même groupe.

Forts de leur charisme et fraîcheur, Arcadian est le groupe de la saison 5 de The Voice révélés grâce à de jolies reprises toute en harmonie

-Ayo: Rest assured

Extrait de son album "Royal" sorti en janvier 2020. Ce single est une déclaration d’amour d’une femme aujourd’hui sûre d’elle et il a été produit par le guitariste Freddy Koella (Bob Dylan, Lhasa…) comme le reste de l’opus. Ayo est une chanteuse allemande d'origines Sinté d'Allemagne et nigériane, d'expression anglaise dont le style se situe entre soul, folk et reggae. Son nom de scène – Ayọ – signifie « joie » en yoruba