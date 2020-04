RadioEdit 3#33

Au programme

-Ycare et Axelle Red: I don't care (je m'en moque)

On avait découvert les deux artistes en duo dans un titre de 2019 "D’autres que nous”. Ils reviennent avec ce nouveau single qui s’affiche comme une pop lumineuse et dansante. Une déclaration qui fait face aux différences, celle qui au final finissent par nous réunir.

-Julie Zenatti: Tout est plus pop

En attendant l'arrivée de son nouvel album, prévu au printemps 2020, Julie Zenatti passe à la vitesse supérieure avec le clip de son titre "Tout est plus pop". un titre solaire et pétillant, dans la lignée des tubes de Michel Berger et France Gall.

-L'actualité de la semaine: Un album au profit de la Fondation de France, Francis Cabrel de retour en octobre, Amel bent comédienne pour France 3. Kyo nous propose une version "confinement" de son tube Le chemin.

L'instant Chanson chrétienne

-Samuel Olivier: Je lève les yeux

On l'avait découvert avec son album "Intime étranger" Le chanteur Samuel Olivier originaire de Gap revient avec ce single.

-Grand Corps Malade: Effet secondaire

Le slameur de Saint-Denis Grand Corps Malade livre ses réflexions sur la crise du coronavirus dans un slam au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France.

-Zazie: Après la pluie

Après la pluie". Ecrite et composée par Zazie. Mise en musique avec ses deux amis musiciens confinés avec elle. Mise en image par un troisième ami, avec le concours de cette communauté de coeurs.

L'intégralité des droits et des revenus générés par cette chanson sera reversée à La Croix Rouge.

-M Pokora: Si t'es pas là

Signée Slimane, "Si t'es pas là" permet à l'artiste de se confier à propos de ses envies et ses doutes, sur le prochain rôle qui l'attend dans sa vie: celui d'être père.