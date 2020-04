RadioEdit 3#34

Au programme

-Jason Mraz: Look for the good

Single annonçant le prochain album de l'artiste qui sort le 19 mai 2020. A propos de ce nouvel album, il a déclaré: Je n'avais jamais imaginé il y a un an quand j'ai écrit cet album à quel point son message serait opportun. Indépendamment d'une pandémie, les gens du monde entier ont besoin d'un espoir constant.

-L'actualité de la musique

-Hommage à Christophe: l'interprête d'Aline, des marionettes et des mots bleus nous a quitté en fin de semaine. Nous le retrouvons dans un extrait de son dernier album "Christophe etc" ou il revisite les chansons qu'il a interprété ou écrit pour d'autres. Ici "Boule de flipper" chanson écrite pour Corynne Charby

L'instant chanson chrétienne

-​Sébastien Corn feat Dunia Nicky Capturé

Duo sorti début 2020. Sébastien Corn est un chanteur québéquois, leader du groupe Impact. Il est associé ici à Dunia Nicky.

-Gauvain Sers: En quarantaine

Single sorti en avril 2020 pendant le temps de confinement. C'est une chanson 100% quarantaine : les paroles ont été écrites le 17 mars, dès le début du confinement, par Gauvain Sers et la musique a été composée par Manu Senard, un musicien vendéen qui a répondu à l'appel sur les réseaux sociaux du chanteur creusois.

-Lara Fabian: Nos coeurs à la fenêtre

Single sorti pendant le confinement. Dans cette chanson l'artiste a une pensée pour ses 4 pays de coeur, l'Italie, la France, la Belgique et le Canada. Les bénéfices de la chanson seront reversés aux personnels soignants de France, d'Italie, de Belgique et du Canada.

-Cyril Mokaiesh: Le jour d'après

Single sorti pendant le confinement. L'artiste nous propose de nous imaginer le jour d'après. Une chanson qu'il partage avec son fils...