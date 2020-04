RadioEdit 3#35

Au programme

-Dick Rivers feat Francis Cabrel: Dans le rôle du rock

Single sorti en avril 2020 pour marquer le 1er anniversaire de la mort de Dick Rivers. "Dans le rôle du Rock" est un titre inédit de Francis Cabrel écrit pour son ami Dick Rivers. Après le décès de Dick le 24 avril 2019, Francis Cabrel a eu l'idée de reprendre ce titre pour lui rendre hommage en proposant ce duo virtuel inédit.

-L'actualité de la semaine: Bientôt un album pour les Rolling-Stones, les Daft-Punk travaillent sur le film de Dario Argento, de nouvelles chansons pour Vanessa Paradis, un titre inédit pour Hopen ce vendredi, les ventes d'albums en France, un live sur les réseaux sociaux pour le groupe Holi...

L'instant Chanson chrétienne

-​Joe Zambon: Trust

Extrait de l'album "In Lethbridge With Strings" sorti en 2019. Joe Zambon, un artiste folk canadien, inspiré par la foi, la paix et la joie !

-Arcadian: Danser

Un projet né un soir d’apéro virtuel entre eux. n hit léger où la complicité et la connexion de ces anciens colocataires est restée intacte. si de nombreux artistes abordent le virus et le confinement avec émotion, eux veulent rester les mêmes que d’habitude. « Notre rôle à nous, et ce depuis le début, c’est de vous divertir, de chercher le positif et de le mettre en chanson » confiaient-ils à la suite de leur publication.

l’ensemble des bénéfices de la chanson à la Fondation des Hôpitaux

-Alicia Keys: Good job

Une chanson qui, initialement, rend hommage à la mère de la chanteuse et à tous les héros du quotidien. Et en cette période de pandémie, difficile de ne pas associer le titre aux évènements difficiles qui se déroulent à travers le monde.

-Claudio Capéo: C'est ma chanson

Single sorti en avril 2020 extrait de la version Deluxe de l'album "Tant que rien ne m'arrête". Il présente son single d'été " C'est une chanson ", une ode à ses origines italiennes avec un refrain dans sa langue maternelle.

-Bob Dylan: I contain multitudes

Single sorti en avril 2020. Dylan poétise notamment sur Edgar Allan Poe, Anne Franck, Indiana Jones ou encore les Rolling Stones, William Blake, Ludwig Van Beethoven et Frédéric Chopin.