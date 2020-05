RadioEdit 3#37

Au programme cette semaine:

-Christophe Maé: La vie d'artiste

Extrait de l'album "La vie d'artiste" sorti en octobre 2019 c'est le 5ème pour le chanteur. On sourit pour ne plus être triste ! Cela résume bien cette chanson. Chacun de nous doit avancer coûte que coûte et se débrouiller pour faire au mieux !! Pour moi c'est ça la vie d'artiste. Nous sommes tous les artistes de nos propres vies.”, explique-t-il.

-L'actualité de la semaine: les disquaires autorisés à ouvrir, une fête de la musique confinée pour France 2, pas de Paul MacCartney en France, Louane est maman, les ventes d'albums en France

L'instant musique chrétienne

-​Hopen: Que serait ce monde

Single sorti le 1er mai 2020 annonçant le 4ème album du groupe Hopen. Cet album marque une évolution pour les 4 frères Auclair qui rejoignent le label Play Two.

-Aldebert: Corona Minus, la chanson des gestes barrières

Aldebert poursuit sa série de chansons pour enfants. Dans ce titre de près de deux minutes, entraînant, Aldebert, au-delà du rappel des gestes barrière (tousser dans son coude, ne pas faire de bise, etc) glisse aussi des conseils de bon sens comme "en récré, prenez soin d'éviter les disputes". La chanson est au profit d'Emmaüs.

-Clément Bindzi: Plus près des étoiles

Single sorti en mai 2020, reprise du tube des années 80 du groupe Gold. fdans cette version Clément Bindzi y insuffle sa patte pop, soul et electro. il n’hésite pas à mélanger l’acoustique et la sincérité de sa guitare, les harmonies et son timbre de voix chaleureux avec d’autres genres plus percutants comme l’électro-pop.

-Vianney: N'attendons pas

Single post confinement annonciateur de son nouvel album en préparation. Vianney, qui entend bien inciter le public à savourer l'instant présent avec son nouveau single "N'attendons pas",. Un titre enjoué et ensoleillé, rythmé par sa fidèle guitare, qui semble cruellement d'actualité avec son état d'esprit épicurien.

Une simple coïncidence, assure-t-il : « Je l'ai écrite il y a deux ans, voire plus. Et je l'ai enregistrée avant le confinement. Cette chanson va donner le grand thème de l'album : n'ayons pas peur ! On est vivant dans l'imprévu ».

-Jeanne Gabrielle: Famille

Single sorti en mai 2020. Originaire d’Ajaccio, Jeanne Gabrielle écrit et compose une chanson française délicate soutenue par un rock léger.

Elle trouve son inspiration chez des artistes comme Françoise Hardy, ses ainées d’Outre-Atlantique, Cat Power ou le Velvet Underground.

En 2019, elle est repérée par Valéry Zeitoun lors des auditions My Way Live Sessions. Celui-ci craque et signe l’artiste avant de faire appel à Samy Osta et Dominique Blanc-Francard pour la réalisation de son premier album.

-Nick Cave: Cosmic dancer

Reprise d'une chanson de 1971 du groupe anglais T Rex par le chanteur australien Nick Cave. Single annonçant la sortie d'un album hommage à Marc Bolan leader du groupe T Rex qui doit sortir en septembre 2020 "AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T.Rex"