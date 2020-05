RadioEdit 3#38

Au programme

-Gavin James: Boxes

1er extrait de son prochain album qui doit sortir début 2021. Gavin James est devenu une véritable superstar mondiale au cours des cinq dernières années. On le connait en France grace à son duo avec Philippine "Always". Cette chanson est un appel à la confiance en soi.

-L'actualité de la musique

Le moment de la chanson chrétienne

-YouthFR: Tu m'aimes

1er single extrait de l'album: "Tu n'en as pas fini avec moi" sorti en avril 2020. « Tu m’aimes » est une déclaration simple de l’amour de Dieu pour nous – un rappel de la valeur de notre vie, au point que Jésus soit mort sur la croix pour chacun d’entre nous.

YouthFR est l’expression créative du ministère de jeunes de l’église Hillsong France, Nous avons à cœur de voir grandir des jeunes de tous horizons dans leur connaissance et leur intimité avec Dieu.

-M: Croîs au printemps

Chanson sorti au début de la période de déconfinement et dont les bénéfices iront au Secours Populaire.

Sur un rythme entraînant, rappelant les morceaux de son dernier album "Lettre infinie", -M- évoque déjà le confinement au passé et incite l'auditeur à aller de l'avant. Le tout accompagné par sa famille pour faire les choeurs.

-Louis Chedid: Si j'avais su

Extrait de l'album "Tout ce qu'on veut dans la vie" sorti en 2019.

Louis Chedid propose un titre aux paroles mélancoliques servies par une mélodie joyeuse et primesautière, aux accents flamenco.

-Angèle: Tu me regardes

Nouvel extrait de l'album "Brol". En quelques mois seulement, elle est devenue l’une des artistes incontournable de sa génération. Porté par les succès des tubes Balance ton quoi, Tout oublier, et Oui ou non, son album Brol s’est écoulé à plus de 800.000 exemplaires en France. Un phénomène qui lui a offert trois Victoires de la musique et qui fait de ce disque la meilleure vente de l’année 2019.

- Noé Preszow: A nous

Noé Preszow (prèchof) est un auteur, compositeur et interprète bruxellois de 25 ans ! C’est la nouvelle signature du célèbre label « Tôt ou Tard » (Vianney, Yael Naim, Cats On Trees, Foé, Erza Muqoli, Shaka Ponk, Vincent Delerm…).

Il vient de sortir son premier single « A nous« , un titre plus que prometteur qui évoque une actualité déconcertante, fait de poésie énigmatique mais aussi de pop immédiate.