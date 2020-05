RadioEdit 3#39

-Guillaume Muller: Allez viens

Membre de la comédie musicale "Bernadette de Lourdes", Guillaume Muller sort un single aux sonorités pop et rythmé. Cet amoureux de la chanson française propose ici un titre tout public ! Alors, "Allez viens" !

-L'actualité de la semaine: Un concert Drive-in à Albi, un autre à l'Olympia...L'Eurovision bientôt sur Netflix...Deux disparitions cette semaine Mory Kanté et Jean-Louis Dabadie... Les ventes d'albums en France et un inédit de Johnny Hallyday...

L'instant Musique chrétienne

-​Matt Marvanne feat Chris McCLarney: Face to face

Valeur sûre de la chanson chrétienne francophone, Matt Marvane confirme ce statut avec cette collaboration avec Chris McLarney du collectif mondialement connu Jesus Culture. Ici le chanteur nous présente un titre en anglais aux paroles simples qui nous parlent de la joie qu'il y aura à rencontrer le créateur face à face.

-Clara Luciani: La baie

Nouvel extrait de l'album "Sainte Victoire" sorti en 2019. Avec "La baie", Clara Luciani s’offre une nouvelle version d’un hit de Metronomy, "The Bay". À l’origine, "The Bay" évoquait un endroit en Angleterre. Dans la nouvelle version, "La baie" prend des accents plus exotiques. Avec Clara Luciani, on est donc plus proche de l’île paradisiaque que d’une ville située outre-Manche.

-Petit Biscuit feat Shallou: I leave again

Single sorti en mai 2020 annonçant un album qui doit sortir à la rentrée 2020. Petit Biscuit présente une facette plus personnelle de son projet, tout en restant fidèle au son qui le caractérise. l’artiste parle “de la fin d’une relation avec toute sa nostalgie” tout en essayant “de la transformer en chanson d’un nouveau départ avec toute l’excitation qu’elle peut apporter”. Un bon petit son signant l’arrivée définitive de l’été…

-Jenifer: Comme c'est bon.

A travers ce titre, la chanteuse fait une déclaration d'amour à son public: «Si tu savais comme c’est bon De pouvoir te revoir Pouvoir te parler De te toucher Si tu savais comme c’est bon De pouvoir te revoir Pouvoir t’enlacer Et t’embrasser». Comme c'est bon - composé et écrit par Christophe Maé accompagné de Michael Désir et de Paul Ecole.