RadioEdit 3#4

Au programme

-Tété: Week-end sans wifi

Extrait de l'album "Fauthentique" sorti en janvier 2019. Cet album est une collection de chansons représentant, chacune à sa manière, différentes facettes de la vraisemblance volant de plus en plus la vedette au «vrai» dans beaucoup de champs de notre vie quotidienne: le traitement de l’actualité, l’économie, le politique… Conteur d’histoires, guitariste hors pair, Tété revient avec un nouvel album où la guitare acoustique s’appuie sur des programmations délicates et organiques donnant une couleur résolument moderne à un album mélodique.

-L'actualité musicale: Un album posthume pour Leonard Cohen, les grands succès de Johnny Hallyday en version symphonique et acoustique, M Pokora acteur, une expo à voir à Lyon et les ventes d'albums dans l'hexagone...

-Le rendez-vous de la chanson chrétienne: avec Xavier François

Sébastien Corn, apaise mon âme. C'est le leader du groupe franco-québéquois Impact, il nous propose ici un titre en solo...

-Chimène Badi: J'parle pas de moi

Extrait de l'album "Chimène" sorti au printemps 2019.

-Rose: Si ce n'était pas moi

Extrait de l'album "Kérosène". Retour de Rose avec son 5ème album sorti vendredi dernier (20/09) un album qui raconte ses dernières années difficiles

-Gauvain Sers: Y'a plus de saison

Single sorti en septembre 2019. Après la France à deux vitesses, avec sa chanson "Les oubliés", le Creusois s'inspire à nouveau d'un thème d'actualité. Il se demande ce que deviendra notre planète dans cent ans : "est ce que la Terre pourra tourner, quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés ?" Gauvain Sers avait déjà commencé à écrire sur ce thème lorsqu'il a reçu la lettre de Joachim. L'enfant avait pris sa plume et sa plus belle écriture pour demander au chanteur d'écrire sur le changement climatique "parce que ça devient une grosse urgence". C'est désormais chose faite !

-Mika: Tini love

c'est une ballade rock qui rappelle Queen, sur laquelle Mika célèbre l'amour avant de se livrer sur lui-même. Le chanteur sera notamment de passage à l'AccorHotels Arena de Paris, le 22 décembre prochain.