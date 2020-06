RadioEdit 3#40

Au programme cette semaine

-Ben l'Oncle Soul: The best

Extrait de l'album sorti en 2020 "Addicted to you". Benjamin Duterde, de son nom de scène Ben l'Oncle Soul ou Ben, est un chanteur français. 27 Mars 2020 sortie de son 4ème album " Addicted to you " Avec son nouveau nom de scène : BEN. & qui comporte 11 titres dont 1 feat avec IAM.

-L'actualité de la musique: France 2 fête la musique, le programme, les salles de concerts peuvent ouvrir leurs portes, Vitaa et Slimane perde la tête des ventes d'albums en France, la chanson de l'Eurovision islandaise cartonne sur internet...



L'instant Chanson chrétienne

-​Natacha Saint-Pier: Viens, sois ma lumière

1er extrait de l'album "Croire" composé par Thomas Pouzin (Glorious) qui rend hommage aux femmes de foi, ici Mère Térésa.

-​Léonie feat Tibz Philippine Tom Frager Léa Paci Barry Moore: Et toi

Léonie: c'est deux frères Fred et Marc, un ami Alban formant un trio qui chante l’évasion et le partage. Deux ingrédients plus que jamais essentiels en cette période morose. Leonie chante le confinement avec dynamisme. Leur single s’appelle « Et toi ». Une véritable fête qu’ils célèbrent entre amis avec quelques artistes : Tom Frager avec qui ils partagent la passion du surf, l’auteur interprète Tibz, mais aussi la chanteuse Léa Paci, le jeune talent Barry Moore et la révélation Philippine. Une joyeuse bande qui apporte des couleurs à notre quotidien actuel.

La chanson est un questionnement sur le quotidien actuel de chacun, mais aussi une jolie histoire de complicité remplie de bonnes ondes, qui donne le sourire.

-Charlotte Valandray: Plus de temps à perdre

1er extrait de l'album "A tout à l'heure" dont la sortie est prévue pour l'été 2020.

Actrice et comédienne, révélée par la série de TF1 Les Cordier juge et flic, actuellement au casting de la série "Demain nous appartient" mais artiste avant tout, Charlotte Valandrey nourrit depuis de nombreuses années le désir de chanter. Après avoir publié un Ep il y a deux ans (« Revoir la mer »), puis une reprise très personnelle et plutôt bien vue de « L’Oiseau et l’Enfant » de Marie Myriam il y a quelques semaines, l’artiste publie aujourd’hui une première chanson originale extraite d’un album attendu prochainement, « Plus de temps à perdre », un titre dont le texte est signé Frédéric Zeitoun et la musique Johan Czerneski.

-​Bruno Major: The most beautifull thing

Bruno Major est un auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique. A l'origine, il était un compositeur de jazz. Il a fait la première partie de Sam Smith lors d'une série de concerts en Angleterre.

-Tchako: Les mots bleus

Tchako a 24 ans, Originaire d’Albanie, il grandit dans une famille de musiciens et d’artistes. Musicien éléctro reconnu il nous propose ici un hommage à Christophe en reprenant son tube de l'année 1976 "Les mots Bleus"...