RadioEdit 3#41

Au programme

-Tom Mathis: Vivre au jour le jour

Chanteur français, né dans le nord de l'Alsace, près de la frontière allemande. Il a été finaliste d'un télé crochet allemand en 2012. Single extrait d'un EP sorti en mai 2020: "On se consolide".

-L'actualité de la semaine

L'instant musique chrétienne

-​Samuel Olivier: Bon et fidèle

Le chanteur et compositeur du Collectif Cieux Ouverts nous revient avec un autre single encore, une bonne nouvelle dans ce temps de confinement...en attendant de poouvoir entendre ces nouveaux titres dans l'album à venir 'Réveiller l'aurore' et sur scène où Samuel donne toute sa mesure. voici 'Bon et fidèle'.

-Green Team feat Erza Muqoli: Les enfants du monde

Single annonçant un album en août 2020 ou la jeune génération se mobilise pour la cause écologique. Ici Erza Muqoli accompagné par Green Team dans un titre signé par Renaud Rebillaud et Slimane.

​-Travis: A ghost

1er extrait de l'album "10 songs" qui doit sortir le 9 octobre 2020. C'est le 9ème pour le groupe britannique, 4 ans après le précédent. Evoquant les paroles du titres, Fran Healy, le leader du groupe s’est dit inspiré par une nouvelle vision de la vie suite à quelques paroles sages de son fils. "J’ai 46 ans déjà, et pourtant, je sens que j’ai encore beaucoup à faire ! J’ai été un parent ces quatorze dernières années, je m’y suis intégralement consacré, je voulais être le père que je n’ai jamais eu. Mon fils a été mon seul point d’attention, mon projet central, mais il y a six mois, il m’a dit " papa, tu devrais vraiment continuer avec le groupe cette fois. Je sais que tu as fait tout ce que tu as pu et cette fois, j’aimerais que tu y ailles."

-Yannick Noah: Encore temps

Extrait de l'album "Bonheur indigo" sorti en 2019. Une chanson pleine d'optimisme qui fait du bien en cette sortie de période de confinement...

-Noy Meirson: Ca va aller

Single sorti en juin 2020. Noy Meirson est une chanteuse, auteur compositeur israaélienne... À la croisée des cultures et des langues, de la France, d'Israël et du Congo, pays qui l'a découverte et a lancé son succès.

-Fanny Leeb: The girl I was

Single extrait de l'album "The awakening" sorti au début de l'année 2020. Atteinte d’un cancer du sein en 2018 et désormais guérie, elle réalise son premier album «The Awakening» en hommage à la vie. Parmi les 11 titres de l'opus se trouve «The Girl I Was», un premier single travers lequel la chanteuse opère une remise en question personnelle et touchante.

Pour cette chanson elle a fait appel à son frère Tom Leeb et Patxi Garat (auteur entre autre de "Jour 1" pour Louane.