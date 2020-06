RadioEdit 3#43

Au programme

-Hugues Aufray: Dan Tucker

1er extrait de l'album "Autoportrait" d'Hugues Aufray qui doit sortir à la rentrée 2020. Dan Tucker est l'adaptation d'un traditionnel irlandais

Autoportrait le nouvel album de Hugues Aufray est un retour aux sources de la musique américaine. Dans ce disque où l'énergie le dispute à la mélancolie, nous partageons les peines de l'homme Noir et de l'homme Blanc, réunis dans un même effort désespéré pour survivre.

-L'actualité de la musique: Angèle comédienne pour Canal +, pas d'Eurovision pour Tom Leeb, France 2 réfléchit à un show de sélection pour l'Eurovision, réouverture des salles de concerts en septembre? les ventes d'albums en France, Pascal Obispo un album pour septembre...

L'instant Chanson chrétienne

-Anael Pin: Quelque part où aller

Anael nous donne sans doute ici un fruit du confinement, simple dans son orchestration et au message profond. Un titre sans artifice et plein d'espérance.

-Tibz: Au revoir

Single sorti en juin 2020 annonçant son deuxième album qui doit sortir en septembre 2020

-Kendji Girac: Habibi

Single sorti en juin 2020.

Kendji a été révélé au grand public en 2014 après avoir gagné la saison 3 de l’émission The Voice sur TF1. Il fait donc son grand retour avec un nouveau single intitulé "Habibi" (mon amour en arabe), écrit par le prolifique Slimane. Une chanson à l'influence Arabo-andalouse, taillée pour danser tout l’été et annonçant l'arrivée d'un quatrième album ! La musique est de Renaud Rebillaud

Le texte de cette chanson rappelle le tube de Slimane "Viens on s'aime", l'histoire d'un amour impossible. Mais là où la passion l'emporte pour Slimane, pour Kendji c'est plutôt la raison. Celui qu'elle appelait "mon habibi" s'est fait quitter et il repense avec nostalgie à sa relation. Cette chanson la fera t-elle revenir ?

-Amel Bent feat Imen Es: Jusqu'au bout

Single sorti en juin 2020. Près d'un an après la sortie de son album Demain, Amel Bent est de retour. Un morceau entraînant, qu'elle interprète en duo avec la jeune chanteuse de R&B Imen Es, révélée par ses chansons Attentat et 1ère fois.

Jusqu'au bout a été produit par Renaud Rebillaud, à qui l'on doit certains des plus grands tubes de Kendji Girac, Gims ou encore Amir. La chanteuse Vitaa en a composé les paroles.

-Laure Giordano: Ma philosophie

" Ma Philosophie " la version de Laure Giordano (du célèbre titre d'Amel Bent), au profit de l'association "Les amis du bercail" qui propose un hébergement d'urgence et une assistance aux femmes en situation de précarité ou de danger.