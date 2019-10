RadioEdit 3#6

Au programme

-M: Thérapie

Extrait de l'album "Lettre infinie" sorti en janvier 2019. Thérapie: un titre sur lequel le public peut découvrir ses envolées au piano, enrobées par les chants des chœurs, le tout sur un texte pour rendre hommage à son chat. Un dernier miaulement vient même clôturer le morceau.

-L'actualité musicale de la semaine:

-L'instant musique chrétienne: avec Delphine Krzyzanowka

-Vanessa Paradis: Vague à l'âme, soeur

Single extrait d'une compilation de la chanteuse qui doit sortir avant la fin 2019. Le chanteur Bertrand Belin a écrit les paroles de "Vague à l’âme sœur", qui a été composée par Mark Daumail (de Cocoon), et Jean Grillet, (du groupe bordelais Chien Noir).

-Theo Lawrence: Prairie fire

Extrait de l'album "Sauce piquante" qui sort le 25 octobre 2019. Theo Lawrence est d'origine franco-canadienne. Il est influencé par Tommy Johnson, Howlin' Wolf et Bo Diddley. Enregistré et produit entre Belleville et le Sud des États-Unis, Sauce Piquante montre une composition plus directe et plus efficace. Mêlangeant références old school et production moderne, Theo Lawrence revisite à sa sauce le rock ‘n’ roll, la country-soul en les relevant comme il faut.