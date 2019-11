RadioEdit 3#8

Au programme

-Bruce Springsteen: Sundown

Premier extrait du nouvel album de Bruce Springsteen "Western Stars - Songs From The Film" qui sort le 25 octobre 2019. La bande originale comprend tous les titres en version live du plus récent album studio de Springsteen 'Western Stars".

-L'actualité de la musique: Raphaël de retour avec un album et un film, Les Vieilles Canailles en DVD et CD live, BigFlo et Oli et Maitre Gims en concert sur TMC Lenny Kravitz chante en France, les ventes de disques en France et un best off pour Marc Lavoine



L'instant Musique Chrétienne

-Rija: Mon Dieu est bon Chanson extraite de l'album "Face aux vents", dans les bacs en octobre 2019.

-Slimane et Vitaa: avant toi

Extrait de l'album Versus de Vitaa et Slimane sorti en 2019. Véritables voix de leurs générations, les deux artistes allient leurs univers sur une collection de chansons percutantes, portées par une symbiose naturelle et intense. Deux artistes, vivant avec leur époque, qui ont saisi l'air du temps.

-Stephan Eicher: Monsieur, je ne sais pas trop

2ème extrait de l'album "Homeless Songs" sorti en septembre 2019. Cette chanson évoque à la fois une une déception amoureuse et l'angoisse de la page blanche

-Erza Muqoli: Dommage

2ème extrait de l'album "Erza Muqoli" réalisé par Vianney qui sort le 25 octobre 2019. Erza Muqoli a 13 ans, elle a fait parti de l'aventure Kids United.

-​Tones and I: Dance monkey

Sous ce nom étrange se cache la jeune australienne Toni Watson. Alors qu'elle vient de sortir son premier EP, l'artiste a déjà un tube en France : "Dance Monkey"