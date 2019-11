RadioEdit 3#9

Au programme:

-Cocoon feat Elisa Erka: Baby

4ème extrait de l'album "Wood fire" sorti en septembre 2019, ici dans une version en duo avec Elisa Erka (la version en solo en anglais est disponible sur l'album). Cocoon est un groupe de pop folk français chantant en anglais, créé en 2005 à Clermont-Ferrand (Auvergne) par Mark Daumail.

-L'actualité musicale: Bientôt le nouvel album de Renaud, un nouveau mode de vote pour les Victoires de la musique, kendji bientôt coach de The Voice Kids, les ventes de disques en France, Coldplay premiers extraits de l'album



L'instant musique chrétienne

-Meak: Colibri

Meak est le nom de scène de ce parolier de la région parisienne. Passionné d'écriture et de musique depuis l'adolescence, ce poète moderne se plaît à créer ses propres plages instrumentales et à y déposer ses rimes et jeux de mots soigneusement ficelés. Son style est un doux mélange de hip hop, de jazz et de soul music.

L'auteur-beatmaker-believer, comme il se qualifie lui-même, nous rapporte la fable du colibri et son refrain résume bien tout le message :

Quand j’me dis “C’est pas la peine”

Quand je perds la motivation

Fais-moi chanter à tue-tête

Qu’il n’y a pas de petites actions

-Les Cowboys fringants: L'Amérique pleure

Extrait du 10ème album du groupe "Les antipodes" sorti en 2019. Avec ce titre résolument touchant et réaliste, le groupe aux 2O ans de carrière montre qu'il reste toujours aussi percutant. Ils seront sur les routes françaises début 2020 en passant par l'Accorhotels Arena. Antipodes c'est 10 nouvelles chansons originales, qui se veulent un Polaroïd du monde actuel, d'une société qui carbure aux extrêmes, bouleversée par des visions souvent complètement.

-Jeanne Cherhal: Fleur de peau

Deuxième extrait de l'album "L'an 40" sorti en septembre 2019. « L’an 40 », non pas pour faire référence à la fin du monde que prévoyait l’an mil sur 40 ans et qui donna l’expression populaire « s’en foutre comme l’an 40 », mais bien pour parler de ce moment décisif où Jeanne Cherhal s’emploie à faire un état des lieux émotionnels, en chansons, sur le passage crucial à la quarantaine.

-Michel Sardou: Où s'en vont les étoiles

Titre inédit extrait de la compilation de 100 titres de Michel Sardou "L'album de sa vie".

-Place Hubert Mounier: Chic planète

Un extrait de l'album hommage à Hubert Mounier leader du groupe l'Affaire Louis Trio dans les années 80.