Ray Charles est né en 1930, dans l ‘état de Géorgie. Il devient aveugle à l’âge de 7 ans. Il intègre une école spécialisée où il apprend la musique. En 1951, il enregistre « Baby, Let Me Hold Your Hand ». Une chanson qui sonne déjà « Ray Charles ». Toujours dans la veine blues, il enchaine avec « Sun's Gonna Shine Again ». L’année suivante, en 1953, il apporte une touche R&R à sa musique avec la chanson « Mess Around ». En 1954, il crée la chanson « I Got a Woman ». Ce titre deviendra un standard du rythm and blues fortement teinté de R&R.